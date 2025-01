Privater Kindergarten in Wien insolvent: 200 Kinder ohne Platz

Überraschend sei die Insolvenz gekommen, hört man aus dem Büro der MA 10 (Kindergärten). Am Donnerstag wurde bekannt, dass der private Kindergartenbetreiber „Elternverein Perlenmeer“ ein Sanierungsverfahren eingebracht hat. Daraufhin wurde dem Betreiber die Betriebsbewilligung entzogen. Schon am Montag wird deshalb der Betrieb in den derzeit acht „Perlenmeer“-Standorten ausfallen. Rund 200 Kinder und 60 Mitarbeiter seien davon betroffen.