Neue Informationen zu Anschlag in Wien: Einzeltätertheorie bestätigt

Einen ständigen Austausch gäbe es zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft, aber auch auf internationaler Ebene lobt Bussek die sehr intensive Zusammenarbeit. Mit den Kollegen aus den Nachbarländern gäbe es einen "problemlosen Informationsaustausch".



Im Zuge der Ermittlungen wurden 30 Beschuldigte ausgeforscht, die nicht im direkten Zusammenhang mit dem Anschlag, aber in Verbindung mit dem IS stehen. Sie sollen Propagandamaterialien verteilt haben. Drei der beschuldigten Personen wurden angeklagt, zwei bereits verurteilt. In der U-Haft JVA Josefstadt befinden sich sieben Personen, die den Attentäter im Vorfeld des Anschlags unterstützt haben sollen.