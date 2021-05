Premium-Spar zieht in Rothschild-Haus beim Schottentor ein

Spar knüpft damit an einen Trend an, der in Wien eine lange Tradition hat: Lebensmitteleinkauf im Luxus-Ambiente. Aber auch wenn die prachtvollen Säulen am Eingang und die eleganten Marmorböden etwas anderes vermuten lassen, soll sich das neue Spar-Gebäude an jeden Wiener richten, so Spar-Vorstand Kaser.

Die Zielgruppe seien gleichermaßen die Studenten von der nahen Uni als auch die Anwaltskanzleien im Umfeld. Vermutlich finden sich deswegen beim Gemüsestand gewöhnliche Erdäpfel neben Trüffel-Kartoffeln.

Donau-Sushi

Im Sortiment setzt man auf regionale Produkte. Selbst beim abgepackten Sushi gibt es neue Kreationen mit lokalem Fisch, sogenanntes Donau-Sushi.

Bei der Market Kitchen, wie der Stand für warme Speisen hier heißt, bekommt man Fertiges zum Mitnehmen: Bowls, Grillhendl, Pferdeleberkäse.

Und zwei Gerichte, die Szene-Köchin Haya Molcho eigens für das Haus am Schottentor kreiert hat: Hummus mit „Amba-Gemüse“ (also eingelegtem Curry-Gemüse) oder „Hamshuka“ (einer würzigen Fleischmischung).