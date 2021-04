Pop-up-Markt am Franziskanerplatz bietet Wein und Hauben-Snacks

Wein aus Carnuntum

Neben Wein vom Familienweingut Artner in Carnuntum (zu Ab-Hof-Preisen) erwarten die Kundschaft hausgemachte Spritzerkreationen und delikate Snacks to go. Beefsteak Tatar zum Beispiel oder Hauspommes mit Bärlauch-Mayonnaise.

Geöffnet ist der Pop-up-Markt unter freiem Himmel von Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 13 bis 19 Uhr - aber nur, wenn es Temperatur und Wetter zulassen.