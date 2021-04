Köstlichkeiten im Glas: Das Kleine Paradies gibt’s jetzt für zu Haus

„Wir halten es zu Hause nicht mehr aus“, sagt Eschi Fiege, die gemeinsam mit Michi Klein „Das Kleine Paradies“ in der Blindengasse führt. Weil das Paradies Lockdown-bedingt dabei sei, zu entschlafen, müsse man endlich „wieder Leben in die Bude bringen“. Darum gibt’s an Wochenenden ab sofort ein Take-away-Service.

Der Startschuss fällt diese Woche mit dem „Sweet Sunday“: Wer bis Mittwoch bestellt hat, kann am Freitag (von 15 bis 19 Uhr) sowie am Samstag (11 bis 15 Uhr) Engadiner Nusstorte, Polentatorte – beide reichen für zwei bis drei Personen und kosten je 12 Euro – sowie gefüllte Paradies-Pralinen (100g für 5,50€) im Lokal abholen.

Menü für zwei

Diesen Bestellmodus wollen Fiege und Klein beibehalten. Allerdings soll das Sortiment noch größer werden. Zu den Süßspeisen gesellen sich dann in Gläser abgefüllte Köstlichkeiten wie Bio-Hühnerleberpastete (200g für 11,50€), Sugo al Ragout, Linsenbolognese, Fregola mit Salsiccia oder Rindsbackerl in Rotwein (400 bis 500ml für 12,50 bis 14€). Und auch ein dreigängiges Menü für zwei soll’s geben – mit Fleisch oder vegetarisch (46 bis 48€).

Das Angebot ist auf der Facebookseite des Lokals oder im Newsletter ersichtlich. Letzterer kann auf daskleineparadies.at abonniert werden.