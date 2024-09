Polizisten-Trick: "Inspektor Schaf" muss ins Gefängnis

Dieser gute Vorsatz muss noch warten. Der 27-Jährige wird wegen schweren Betrugs und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu drei Jahren Haft verurteilt. Er nimmt das Urteil an, der Oberstaatsanwalt gibt keine Erklärung ab.

Mehrere Damen, denen er Geld abgeluchst hat, sitzen als Zeuginnen vor dem Gerichtssaal. Der 27-Jährige hat sie um Hunderttausende Euro erleichtert. "Ich erkenne den Schaden an, ich will zumindest einen Teil zurückzahlen."

"Schaf", sagt der junge Mann. "So wie das Tier". Als Inspektor Michael Schaf stellte sich der Betrüger mehr als ein Jahr lang bei Seniorinnen in Wien und Umgebung vor. Doch das ist nicht sein richtiger Name. Der 27-Jährige ist auch nicht Polizist. Er ist ein sogenannter "falscher Polizist" und gehörte jenen Kriminellen an, die bevorzugt Pensionistinnen seit Jahren um ihre Ersparnisse bringen. Hunderte Fälle in ganz Österreich sind dokumentiert, der bekannte Schaden beläuft sich auf 12 Millionen Euro - er dürfte in Wirklichkeit aber noch deutlich höher sein.

Der 27-Jährige, der am Freitag im Landesgericht für Strafsachen in Wien angeklagt ist, gehört nicht zu den Männern, die das Geld ihrer Opfer entgegen nehmen - derartige Gerichtsverfahren gab es schon viele. Er stand in der Hierarchie eine Stufe weiter oben: Der Österreicher saß in einem Callcenter in Istanbul, Türkei, und rief potenzielle Opfer an, machte ihnen Angst, fädelte die Geldübergaben ein. Und er arbeitete Hand in Hand mit jenem Mann, der der Kopf dieser berüchtigten Organisation sein soll: Dem Türken Kerim Y.