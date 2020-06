Polizei will rascher zum Einsatzort

Die Wiener Polizei soll jährlich 10.500 Stunden mehr für Streifentätigkeit aufwenden und die durchschnittliche Interventionszeit bei dringlichen Notrufen von vier Minuten auf 3,5 Minuten senken.

Das sind die Eckpunkte des neuen Wiener Sicherheitskonzeptes, das die Landespolizeivizepräsidenten Michaela Kardeis und Karl Mahrer am Donnerstag präsentierten. Ermöglichen will man dies durch die Zusammenlegung von kleinen Wachzimmern. Dadurch sollen Beamte von der Verwaltungstätigkeit freigespielt werden. In den Stadterweiterungsgebieten sind aber auch neue Polizeiposten geplant (siehe Grafik).