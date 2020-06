Polizeikontrollen am Donaukanal: Drei illegale Partys aufgelöst

Als Vorbild würden die schwimmenden Gärten auf der Seine in Paris dienen, heißt es vonseiten der Stadt. „Ich freue mich, dass wir dieses einzigartige Projekt jetzt starten können. Es wird den Donaukanal weiter aufwerten und für mehr Grün und Abkühlung sorgen. Wir schaffen ganz bewusst weitere Frei-Flächen direkt am Wasser, an denen nicht konsumiert werden muss, sondern an denen man sich einfach entspannen kann“, so Initiatorin Umweltstadträtin Ulli Sima.