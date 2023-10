Polizei verteidigt Taktik bei Wiener Palästina-Demo

Ihr sei sehr wohl klar, dass mancherorts der Wunsch nach einer sofortigen Räumung bestanden habe. "Es geht aber nicht immer alles gleich und man muss sich schon überlegen: Wie geht es weiter, was kann ich leisten und was ist jetzt vernünftig?", führte sie aus. Es seien zudem 292 Personen nach dem Versammlungsgesetz, elf wegen weiterer verwaltungsrechtlicher Delikte und eine Person nach dem Strafgesetzbuch angezeigt worden. Zu Festnahmen im Zuge des Demo-Einsatzes kam es am 11. Oktober jedoch nicht.

In einer eilig einberufenen Pressekonferenz wenige Stunden vor Beginn der "Mahnwache in Solidarität mit Palästina" hatte Polizeipräsident Gerhard Pürstl die durch "BDS Austria" angemeldete Versammlung aufgrund nachrichtendienstlicher Erkenntnisse über Gewaltaufrufe in Richtung Israel untersagt. Man werde "alles tun", um die Demo zu verhindern, hatte Pürstl dort noch bekräftigt.