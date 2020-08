Polizei und Berufsrettung Wien retten Mann das Leben

Ende Juli ist es Polizeibeamten der Bereitschaftseinheit gemeinsam mit der Berufsrettung Wien gelungen, einen 54-jährigen Mann, nachdem er einen Herzstillstand erlitten hatte, wiederzubeleben.

Nach dem Einsatz in der Mautner Markhof Gasse in Wien-Simmering befand sich der Patient laut Spitalsauskunft im künstlichen Tiefschlaf. Mittlerweile soll er sich aber am Weg der Besserung befinden.

