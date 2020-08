Festnahme: Mann hob vor Polizisten den Arm zum Hitlergruß

Ein vermutlich alkoholisierter Mann wurde am Montagabend in der Fendigasse in Wien-Margareten wegen seines auffälligen und lautstarken Verhaltens angehalten.

Im Zuge der darauffolgenden Identitätsfeststellung streckte der 51-jährige Russe seinen Arm zum Hitlergruß aus und äußerte sich mit nationalsozialistischem Gedankengut gegenüber der einschreitenden Polizisten.

Der Angehaltene wurde daraufhin festgenommen und nach dem Verbotsgesetz angezeigt.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: