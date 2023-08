Polizei reduziert Nachtbetrieb: Kritik von Bezirksvorstehern

FPÖ-Anfrage im Parlament

Auch Martin Fabisch, grüner Bezirksvorsteher in der Josefstadt, äußert sich: „Für mich ist das ein Warnsignal für die personelle Unterbesetzung der Exekutive, und ich hoffe, dass alle Entscheidungsträger den Berufsstand schnellstens attraktiver machen, um diese personelle Lücke in Bälde zu schließen. Solange der Streifendienst aber in gleichem Ausmaß bestehen bleibt, sehe ich noch keine großen Veränderungen für die Sicherheit der Josefstadt."

FPÖ-Chef Dominik Nepp spricht von einer „sicherheitspolitische Bankrotterklärung“. Polizei-Personalvertreter (AUF) Werner Herbert, der auch für die FPÖ im Nationalrat sitzt, hat eine parlamentarische Anfrage angekündigt. "Es ist bereits der normale Polizeidienst nur mit 30 Prozent Überstunden möglich. Wenn man wirklich Überstunden einsparen will, wird es mit dieser Maßnahme nicht getan sein“, so Herbert gegenüber der APA.