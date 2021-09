Poetischer Aktionismus in Wien: Eine Stadt schreibt Gedichte

Literat Daniel Böswirth hängt unter dem Motto „Seven poems seven days“ an sieben unterschiedlichen Tagen Gedichte in der Stadt auf. Dafür schnitzt er erst Plakatvorlagen in Linol; gedruckt wird an den Aktionstagen selbst. Und zwar mittels einer großen Linoldruckpresse. Zehn Plakate werden dabei hergestellt, neun an die Zuschauer verteilt, eines wird aufgehängt.

Fünf Mal hat er das schon getan, zwei Tage sind noch ausständig. Die nächste Aktion findet am Mittwoch, 8. September, um 18 Uhr beim Museumsquartier beim Wäldchen direkt vor dem U2 Ausgang statt. Böswirth nennt das „poetische Intervention“ und orientiert sich an einer Frage: Wem gehört der öffentliche Raum?

Dieser sei sehr kommerzialisiert, es gebe wenig Platz für Persönliches, sagt der Literat. Um die Aktion durchzuführen, hätte er rund 30 Genehmigungen gebraucht.