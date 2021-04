Wiens Außenbezirke: Plötzlich wichtig in der Krise

Erschwerend kam hinzu, dass große Teile des Südens schlecht angebunden sind: So hat laut Arbeiterkammer etwa nur die Hälfte der Bewohner Liesings Zugang zu hochrangigen Öffis wie der U-Bahn – der 23. Bezirk ist damit Schlusslicht.

Zum Vergleich: In Favoriten sind es 90 Prozent. Kein Wunder also, dass weitere Teststraßen eingerichtet wurden, eine davon in Alt Erlaa.

Ein Detail am Rande: Der Antrag in der Bezirksvertretungssitzung von Dezember, dass in Liesing eine Teststraße errichtet werden solle, kam ausgerechnet von jener Partei, die aktuell vehement gegen den „Testzwang“ auftritt: von der FPÖ.