Stadtentwicklung: Viel Fläche, wenig Infrastruktur

Dass sich die Wien-weite Gesamtzahl der Gruppen seit 2010 nicht stärker erhöhte, liegt daran, dass in den Innenstadt-Bezirken viele Gruppen gestrichen wurden. Kaum Verschiebungen hat es hingegen bei der Zahl der Schulstandorte gegeben.

Öffentlicher Verkehr

Je weiter an der Peripherie, desto schlechter ist die Anbindung ans Öffi-Netz. Diese naheliegende Schlussfolgerung bestätigte zuletzt auch eine Studie der Arbeiterkammer Wien. Um die Öffi-Versorgung zu bewerten, wurde ein Güteklassenmodell entwickelt, in das verschiedene Parameter einflossen. Etwa Art des Verkehrsmittels, Einzugsbereich oder Intervalle an der Haltestelle. Daraus ergibt sich eine fünfstufige Skala.

Überdurchschnittlich gut versorgt ist demnach das an die Innenstadt-Bezirke grenzende Favoriten, wo 90 Prozent der Bewohner Zugang zu Öffi-Verbindungen der Kategorie A+ und A haben. Schlusslicht ist das zum Teil schon ländlich geprägte Liesing (50 Prozent).