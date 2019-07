Wien: Außenbezirke bei Öffi-Versorgung klar im Nachteil

Das Angebot ist in den Außenbezirken also deutlich schlechter, obwohl gerade diese Bezirke am stärksten wachsen. "Ausgerechnet in den Bezirken, in denen das boomende Wien am meisten Bevölkerungszuwachs verzeichnet, ist die Versorgung mit öffentlichen Verkehrsangeboten am schwächsten", sagt Thomas Ritt, Leiter der Abteilung Kommunalpolitik bei der Arbeiterkammer Wien. Bis zum Jahr 2035 werden in den Außenbezirken 180.000 Menschen mehr leben, als jetzt.