Wie den Wiener Plastikmüllsammlern das Leben schwergemacht wird

Und bei bestehenden Wohnbauten? Hier berichtet etwa ein Hausverwalter (anonym) vom regelrechten Widerwillen der Stadt Wien: Sein Antrag auf eine (kostenlose) gelbe Tonne wurde nämlich negativ beschieden – mit dem Argument, dass Wien „aufgrund logistischer Vorteile “ auf Container „auf öffentlichem Gut oder auf Liegenschaften, wo hohen Mengen an Leichtverpackungen anfallen“, setze. Für den Hausverwalter eine Ausrede, denn schließlich seien seine umweltbewussten Bewohner „sehr fleißige Mülltrenner“.

Die Wiener Deckelform samt Sperre steht jetzt auch auf dem Prüfstand, wie die MA 48 mitteilt. Bis „Ende des Jahres“ wird gemeinsam mit der ARA evaluiert – wobei Wien beim „Frosch“ bleiben möchte: Denn der „ Reinheitsgehalt des Materials“ sei dadurch höher. „Ab einem bestimmten Anteil an Fehlwürfen kann das Sammelmaterial nicht mehr vernünftig sortiert werden.“

Ein großes Ärgernis stellen auch die geschlossenen Deckel der Sammelcontainer dar: Wer den Plastikmüll zu Hause sammeln will, um dann alles auf einmal im Sack zu entsorgen, hat Pech. Denn durch die kreisrunden Öffnungen passen dann nur Einzelstücke durch. Im KURIER-Forum wird dies als „Ignoranz“ respektive „Boshaftigkeit“ Wiens kritisiert. Dazu muss man wissen, dass die Froschaugen-ähnlichen „Kermit-Öffnungen“ vor rund 20 Jahren etabliert wurden, um den Menschen zu signalisieren, man möchte nur Rundes haben – also PET-Flaschen. Dieser Grund ist nunmehr aber obsolet.

Keine kleineren Tonnen

Schließlich stellt sich noch die Frage des Sammelanreizes durch Mengen- und Kostenreduktion bei Restmülltonnen: Während jenseits der Stadtgrenze in NÖ die Abholung nur einmal im Monat passiert, geschieht sie diesseits einmal pro Woche – verpflichtend mit mindestens einem 120-Liter-Kübel. Dadurch zahlen die Wiener nicht nur höhere Müllgebühren, sie haben mit einer viereinhalb Mal so hohen potenziellen Restmüllmenge auch wenig Sammelanreiz.

Interessant ist, dass im städtischen Abfallwirtschaftsplan eine Reduzierung des Mindestvolumens angedacht wird – allerdings nur unter „Sicherstellung der Finanzierung“ der Abfallwirtschaft. Im Klartext: Die Erziehung zum Mülltrennen könnte die kommunalen Einnahmen sinken lassen. Tatsächlich winkt die MA-48-Sprecherin ab: „Der Wechsel auf 80-Liter-Behälter ist daher nicht sinnvoll und sachlich nicht gerechtfertigt, da der Grundaufwand ohnehin anfällt.“ Letztlich seien die Wiener „für Sammelqualität und -menge“ selbst verantwortlich. Und eben nicht das städtische Sammelsystem.

MA-48-Chef sieht Touristen mitverantwortlich

Übrigens: Im ORF hat zuletzt 48er-Chef Josef Thon in Reaktion auf den KURIER-Bericht die hohen Restmüllmengen unter anderem mit den vielen Touristen in der Stadt begründet. Allerdings geben das die Zahlen nicht her: Wien hatte zuletzt 19 Millionen Nächtigungen pro Jahr, Österreichs Plastiksammel-Primus Tirol deren 49 Millionen.