Aufreger Pfand: Markenartikler kritisiert "ideologische Maßnahme"

Seit 1. Jänner gibt es auch in Österreich ein Pfand auf PET-Flaschen und Dosen. Noch ist im Handel kaum pfandpflichtige Ware erhältlich, doch dies wird sich in Kürze ändern . Denn Hersteller entsprechender Waren stellen sukzessive auf das neue System um.

So kämen zu den Kosten im Handel von mindestens 350 Millionen Euro noch jene bei den Herstellern dazu. "Es sind beachtliche Mehrinvestitionen, etwa bei Logistik und Etiketten, notwendig." Aktuell liege die österreichweite Sammelquote bei 80 Prozent. Die auch von der EU vorgegebenen 90 Prozent wären leicht zu erreichen gewesen, wenn in Wien vermehrt gesammelt worden wäre. Und um die Plastikflaschen aus den gelben Sammeltonnen vom Rest zu trennen, hätte nur ein einstelliger Millionenbetrag bei den Verwertungsgesellschaften investiert werden müssen, so Thumser.

Dass die Einführung mit jener in Rumänien und ähnlichen Ländern argumentiert wird, zählt für ihn nicht. "Die hatten gar keine funktionierenden Systeme." Letztendlich gebe es in Österreich kein Argument für das Pfand - außer ideologische und politische Gründe.

Generell spricht Thumser von "Wahnsinn" und "Planwirtschaft", wenn er an die bürokratischen Vorgaben aus Brüssel, aber auch im eigenen Land, denkt. "Die Spielräume werden für Unternehmen immer enger. Und es ist auch nicht zum Vorteil von Konsumenten und Umwelt."

Als Beispiel nennt er die Zahl von 13.000 neuen Vorschriften, die alleine in den vergangenen fünf Jahren in der EU dazu gekommen seien. "In den USA waren es nur 3.500", so Thumser. Alleine die EU-Verpackungsverordnung umfasse 333 Seiten. Wertschöpfend sei diese Vielzahl an Vorschrifften nicht.

Vor allem mittelgroße Unternehmen würden "brutal darunter leiden", ergänzt der Präsident des Markenartikelverbandes, Josef Braunshofer. "Die Bürokratie hat eine Schmerzgrenze erreicht." Staatliche Eingriffe seien oft lähmend und er warnt zugleich vor Werbeverboten oder neuen Steuern wie auf Zucker. Die Situation sei unerträglich, appelliert er an die heimischen EU-Abgeordneten, sich für eine Entbürokratisierung einzusetzen. "Denn am Schluss zahlen es die Konsumenten."