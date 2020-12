"Pizza e amore": Ein Hauch von Sizilien in Ottakring

Was authentisch-italienische Pizzafreuden angeht, war Ottakring bisher nicht gerade gesegnet. Das ist auch Nino de Marco und seiner Frau Kristina aufgefallen, weswegen es seit letztem Freitag in der Ottakringer Straße, etwa auf halber Höhe zwischen Wattgasse und Vorortelinie, mit der "Pizza e amore" eine neue Anlaufstation für Liebhaberinnen und Liebhaber der belegten Teigfladen gibt.

Durch ganz Europa

Zehn Jahre ist der gebürtige Sizilianer Nino bereits pizzabackend durch Europa getingelt, bevor es ihn im Jahr 2017 nach Wien verschlug, wo er erst in der Riva und dann in der That's Amore werkte. Drei Jahre und eine Familie später war es dann Zeit für ihn, sein eigener Chef zu werden.

Das kleine Restaurant im 16. Bezirk war ein Glücksgriff, erzählt Kristina. Im Oktober hatten sie zufällig im Internet die Anzeige gesehen, das Lokal besichtigt und sofort zugeschlagen.

Die Corona-Krise kam ihnen dabei sogar entgegen: Die Provision fiel ein wenig günstiger als üblich aus und einiges von der Einrichtung konnten die Neo-Wirte gebraucht übernehmen.

Der Ofen ist alles

Nicht jedoch den heimlichen Star und offensichtlichen Stolz der de Marcos: den "Izzo Scugnizzo Napoletano", den weltweit einzigen Elektro-Pizzaofen, der von der "Associazione Verace Pizza Napoletana" für echt-neapolitanische Pizza zugelassen ist und der geschmacklich keinem Holzofen nachstehen soll.