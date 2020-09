Ottakring: Wie aus einem Parkplatz ein Urwald wurde

Diesen Ansatz hat sich Josef Etzelsdorfer als Vorbild genommen, als er Wiens erste Upcycling-Grätzeloase konzipiert und gebaut hat. "Wir müssen uns langsam den Raum in der Stadt zurückerobern - dabei spielt Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle", sagt er.

Badewanne und Chop Suey Baum

Die Grätzeloase auf der Parkfläche in Ottakring wurde ganz nach dem Motto "Welcome to the Jungle" gestaltet: Unzählige Pflanzen, wie Stechpalmen oder Chop-Suey-Bäume umgeben hölzerne Sitzmöbel. Der asiatische Baum wurde in eine alte Badewanne gepflanzt, die die Oasen-Planer aus einem Müllcontainer gefischt haben.

Aus alten Dachbalken wurde eine große Bank gebaut, als Tisch dient eine alte Kellertüre und abgenutzte Melonenkisten werden als Hochbeete verwendet. Auf der Fläche wurden außerdem weggeworfener Rasenschnitt gelegt, auf welchem jetzt Gänseblümchen wachsen.