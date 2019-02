PH-Wien: Chaos bei Anmeldung für Lehrveranstaltungen

Am Montag wollten sich die Studenten der Pädagogischen Hochschule (PH) in Wien für die Lehrveranstaltungen im kommenden Sommersemester anmelden. Die Anmeldung funktioniert nach dem First-Come, First Serve-Prinzip. Also jene Studenten, die sich als erster für einen Platz in einer Lehrveranstaltung anmelden, bekommen diesen auch.

Wegen dieses Systems nehmen sich viele Studenten diesen Tag extra frei und versuchen, gleich bei Anmeldungsbeginn in die Online-Anmeldeplattform einzusteigen. Da gestern die Anmeldung für alle Semester gleichzeitig stattgefunden hat, dürften die Server überlastet worden sein. Die Anmeldeplattform wurde österreichweit (auch andere PHs nutzen dieses System) vom Netz genommen.