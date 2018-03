Pflegeregress abgeschafft: Wartelisten trotz freier Plätze

Es klingt absurd, welche Auswirkungen die Abschaffung des Pflegeregresses (also des staatlichen Zugriffs auf das Vermögen der zu pflegenden Person, Anm.) auf private Träger von Pflegeheimen hat: Denn obwohl es freie Plätze gibt, werden die Wartelisten für Heimplätze länger. Zum Beispiel bei der Wiener Caritas.

Private Träger von Pflegeheimen in Wien unterscheiden ihre Plätze in vom Fonds Soziales Wien (FSW) geförderte und Plätze von Selbstzahlern. Weil jene, die bisher selbst für die Kosten ihres Pflegeplatzes aufgekommen sind, seit Abschaffung des Regresses öfter auf einen geförderten Platz wechseln wollen, bleiben Selbstzahler-Plätze frei und die Wartelisten für eine geförderte Unterbringung werden länger.

„Das ist eine völlig bizarre Situation“, sagt Neos Wien-Klubchefin Beate Meinl-Reisinger. Der Staat schaffe Anreize, dass Menschen Angehörige „früher ins Heim geben“, gleichzeitig gebe es keine „nachhaltige Finanzierung“ für die Abschaffung des Regresses. „Und der FSW weigert sich, ein Überkontingent zu schaffen. Das ist dramatisch für die Privaten.“

Ganz so alarmierend sieht man die Causa bei der Caritas nicht. „Ja, die Situation ist herausfordernd“, sagt Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas Wien. Allerdings sei das Kontingent an geförderten Plätzen bereits aufgestockt worden. Mit der Stadt sei man in „guten Gesprächen. Der Bund ist gefordert, die passende Lösung mit den Ländern zu finden“, sagt Schwertner.