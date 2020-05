Höchstrichter segnen Pflegeregress ab

Der Verfassungsgerichtshof gibt dem Land Steiermark Recht und gleichzeitig auch wieder nicht. Der umstrittene Pflegeregress ist rechtlich gedeckt und verfassungskonform, urteilten die Höchstrichter in einer Erkenntnis. Gleichzeitig fordern sie aber das Land zu einer exakteren Beurteilung auf: In jedem einzelnen Fall sei zu prüfen, ob gezahlt werden muss oder nicht.

Um den Regress gab es bereits viele politische Debatten. So fordert die Opposition, dass er abgeschafft gehört, doch SPÖ und ÖVP halten daran fest. Die Steiermark ist das einzige Bundesland, in dem Kinder für ihre Eltern zahlen müssen, wenn sie in einer Pflegeeinrichtung leben: Gestaffelte Beiträge ab einem Einkommen von 1500 Euro sind zur Regresspflicht vorgesehen. Neun Millionen Euro fließen dadurch jährlich ins Budget.