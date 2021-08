Pfarrer sperrte Opferstockdieb in Wiener Kirche ein

Ein Pfarrer hat am Dienstagnachmittag einen Opferstockdieb in seiner Kirche in Wien-Floridsdorf aus frischer Tat ertappt. Der Geistliche sperrte den Langfinger kurzerhand im Gotteshaus ein, wo ihn die Exekutive bequem festnehmen konnten.

Der Priester hatte den 39-Jährigen beobachtet, wie er gegen 15.15 Uhr Geld aus einem Opferstock fischte, und die Polizei verständigt. Der Rumäne hatte sein „Werkzeug“ Kunststoffbänder bzw. Kabelbinder, die mit doppelseitigem Klebeband versehen waren, noch auf einem Beichtstuhl versteckt. Er wies rund zwei Promille Alkohol im Blut auf.

Per Videoüberwachung hatte man das Treiben des Mannes und einer Komplizin bereits seit einiger Zeit beobachtet. Der angerichtete Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.