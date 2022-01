Ersatzpflanzungen für gefällten Ahorn in Kaunitzgasse empfohlen

Der von vielen Radlern geforderte Ausbau des Gürtelradwegs zu einem Radschnellweg war am Montag Thema der Sitzung des Petitionsausschusses im Rathaus. Zwei Petitionswerber waren geladen, um ihr Anliegen persönlich darzulegen.

Sie argumentierten, dass viele Radfahrer den Gürtelradweg meiden würden, da es oft zu gefährlichen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern käme. Sie erklärten, nur ein Prozent der Verkehrsfläche sei für Radfahrende da, hingegen 67 Prozent für den motorisierten Individualverkehr.

Der Ausschuss sprach an Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) die Empfehlung aus, weiterhin die Bedingungen für den Radverkehr zu verbessern und das Hauptaugenmerk dabei auf das Schließen von Lücken im Hauptradverkehrsnetz zu legen. Der Ausschuss beschloss den Abschluss der Petition, da ein Ausbau zu einem Radschnellweg mit großen Breiten und weiten Kurvenradien derzeit nur auf Abschnitten möglich ist.

Ahornbaum

Thema war auch der Ahornbaum in der Kaunitzgasse, der dem U-Bahn-Bau weichen musste. Der Ausschuss empfiehlt, dass Ersatzpflanzungen für den gefällten Baum vorgenommen werden sollen, um in diesem dicht verbauten Mariahilfer Stadtteil den Anteil an Bäumen im öffentlichen Raum zu erhöhen – wenn möglich, noch vor Abschluss der Bauarbeiten und mittels groß gewachsener Bäume.