Peter Hankes nächstes Wiener Krisenbudget

Schon etwas länger her sind die Zeiten, in denen sich Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) als Wiener „Mr. Nulldefizit“ abfeiern lassen konnte. Der Triumph währte auch damals nur kurz, schon bald sollten Pandemie und Ukraine-Krieg auch Wien in grobe wirtschaftliche Turbulenzen stürzen.

Entsprechend ernüchternd sind die Eckdaten des Rechnungsabschlusses für das Jahr 2021, die der Stadtrat am Montag präsentierte: Der Gesamtschuldenstand stieg einmal mehr kräftig an – von 7,8 Milliarden Euro (2020) auf nunmehr neun Milliarden Euro. Zum Vergleich: Das Budget-Gesamtvolumen des Rechnungsabschlusses liegt bei 16,2 Milliarden Euro.

Wobei Hanke den vorliegenden Zahlen auch positive Aspekte abgewinnen kann: Das Defizit sei mit 1,28 Milliarden Euro um rund 600 Millionen Euro geringer ausfiel als das budgetierte Defizit. Möglich sei dies laut Stadtrat unter anderem durch interne Einsparungen in allen Ressorts der Stadtregierung geworden.

Und im Vergleich zu den anderen Bundesländern stehe Wien in Sachen Verschuldung gar nicht so schlecht da, wie Hanke eilig nachschiebt: Bei den Schulden pro Kopf liege Wien im Mittelfeld – besser als Kärnten, die Steiermark, Niederösterreich und das Burgenland.