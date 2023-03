Peter Hanke veröffentlichte Handy-Daten für U-Kommission nicht

In der siebten Sitzung der Untersuchungskommission zur Causa Wien Energie am Donnerstag war Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) geladen. Als erster Politiker hat er zu dem Fall ausgesagt. Nach Marktverwerfungen im vergangenen Sommer und aufgetretenen Finanzproblemen des städtischen Unternehmens soll das Gremium die Hintergründe beleuchten.

Die heutige Sitzung wurde erwartungsgemäß von größerem Medieninteresse begleitet. Hanke erläuterte zum Auftakt seiner Aussage zunächst seine Rolle. Er sei Eigentümervertreter und in dieser Funktion für die strategische Ausrichtung des Stadtwerke-Konzerns verantwortlich. „Ich bin nicht operatives Organ.“ Ein regelmäßiger Austausch mit den Geschäftsführern gehöre aber sehr wohl zu seinen Aufgaben. In Sachen Energie sei es sein oberstes Ziel, „die Versorgungssicherheit in jedem Moment zu gewährleisten“.

Kalendereinträge vorgelegt

Hanke hat der Kommission eine Reihe von Unterlagen zur Verfügung gestellt. Wie sein Büro mitteilte, handelt es sich dabei etwa um die Kalendereinträge mit Daten der regelmäßigen Jourfixes mit der Geschäftsführung der Wiener Stadtwerke. Auch Einträge zu Besprechungen mit der Finanzabteilung (MA 5) und Magistratsdirektor Dietmar Griebler wurden beigesteuert.