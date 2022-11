Pendler müssen umplanen: ÖBB-Zugausfälle wegen Betriebsversammlung

Betriebsversammlungen des ÖBB-Personals sorgen am Montag für Probleme im Zugverkehr. Seit 9.30 Uhr kann es laut den Bundesbahnen zu Verspätungen und sogar Zugausfällen kommen. Obwohl der Termin nur bis 14.30 Uhr angesetzt ist, sollen die Verspätungen und Ausfälle bis in die Abendstunden dauern. Pendler wurden über die ÖBB-App bereits am Sonntag informiert.