Parlamentarische Anfrage der Grünen nach Rassismus-Vorwürfen gegen Polizei

Weiters wollen die Grünen wissen, ob dem Innenministerium sachdienliche Hinweise auf rassistische Äußerungen der Polizisten und Zeugen vorliegen und, wenn ja, wer diese von sich gegeben hat. Weiters stellten die Abgeordneten die Frage, ob Ermittlungen gegen Beamte eingeleitet wurden und wer diese führt bzw. wenn nicht, welche Schritte noch gesetzt werden, um den Vorwürfen nachzugehen.

Außerdem interessiert die Mandatare, ob es ein festgeschriebenes Prozedere für Rassismus-Vorwürfe gegen Polizeibeamte gibt und wie dieses lautet. Nicht zuletzt wurde gefragt, welche Trainings und Schulungen es einerseits für den Umgang mit Jugendlichen und andererseits im Umgang mit Rassismus und Sprachgebrauch bei der Polizei gibt. In diesem Zusammenhang wollen die Grünen auch wissen, wann die an dem Vorfall beteiligten Beamten zuletzt an solchen Trainings teilgenommen haben.