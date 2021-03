Parksheriff in Wien-Favoriten beschimpft und geschlagen

Ein Parksheriff wollte am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr in der Rotenhofgasse in Wien-Favoriten einen Strafzettel an einem rechtswidrig abgestellten Auto anbringen. Plötzlich soll dann der 41-jährige Lenker aufgetaucht sein. Der Mann soll den Parksheriff beschimpft und geschlagen haben.

Inzwischen wurde die Polizei alarmiert, die den Lenker festnahm. Der 41-jährige Österreicher wurde wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt und wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung angezeigt.

