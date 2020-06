Parkpickerl: Schwarzes Ultimatum

Rot-grüner Pickerlplan

Geht es nach den bisherigen Plänen der Stadtregierung, gelten in den Bezirken 12 und 14 bis 17 ab 1. Oktober 2012 dieselben Pickerl-Regeln wie in den Bezirken innerhalb des Gürtels. Das heißt: Das Parkpickerl (179 Euro) würde also nur in jenem Bezirk gelten, in dem der Pkw-Besitzer seinen Hauptwohnsitz hat. Darüber hinaus wälzen aber auch die Grünen schon länger den Plan, gestaffelte Preise in unterschiedlichen Zonen einzuführen. Anders als im Modell der ÖVP vorgesehen, sollten die Grenzen aber weiter entlang der Bezirke verlaufen.

Schwarzes Zonen-Modell

Im Februar stellte die ÖVP ihr eigenes Drei-Zonenmodell vor. Heute wird betont, dass es sich hierbei lediglich um eine von mehreren Varianten handelt. Die Pickerlpreise würden in drei Zonen gestaffelt. Je näher im Zentrum umso teurer. Wer das teuerste Pickerl in der Innenstadt hat, darf damit in ganz Wien parken. Ein oranges Pickerl ermöglicht Gratisparken in der orangen und der billigsten (gelben) Zone. Welche Bezirke zur Gelbzone werden, ist demnach noch offen. Hier sollten die Bürger in den jeweiligen Bezirken entscheiden.