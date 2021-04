Parfum, Socken und Kosmetik: Ladendetektiv beobachtet Verdächtige

Ein aufmerksamer Ladendetektiv konnte am Mittwoch gegen Mittag zwei männliche Personen bei einem Ladendiebstahl in der Gablenzgasse, in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus beobachtet haben. Der Mann alarmierte sofort die Polizei.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus konnten kurz darauf einen 24- und einen 30-jährigen Rumänen anhalten und vorläufig festnehmen. Bei einer Durchsuchung der Männer konnte Diebesgut – Parfum, Socken und Kosmetikartikel – im Wert von rund 3.300 Euro sichergestellt werden.

