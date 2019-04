Panigl: Eine Lokal-Legende nimmt den Hut

Kurt Heigl ist einer, der, wie man sagt, im Gastgewerbe „picken geblieben“ ist. Gelernter Buchhändler, jobbte er nebenbei im ersten Panigl in der Schönlaterngasse, erfunden vom Antiquitätenhändler Thomas Gamperl und dem Galeristen Kurt Kalb – der damals für so gut wie alle Lokallegenden verantwortlich war: Oswald & Kalb, Alt Wien, Café Salzgrieß.

Der Name des Lokals, „Enrico Panigl“, war ebenso ausgedacht wie die dazugehörige Legende, an die sich Heigl selbst nicht mehr so genau erinnert. Brüder, in alle Himmelsrichtungen verstreut, dazu Liebe, Wein und eine Urahnin, die heute noch in der Küche des Panigl hängt. Kurz: Eine gute Story, mit der man später auswanderte: „Wir haben gefunden, es wird jetzt fad in der Innenstadt, wir gehen in die Bronx.“ Und in der „ Bronx“ in der Josefstadt ging es dann tatsächlich viele Jahre recht wild zu.