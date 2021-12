Pärchen brach in Bäckerei ein und stahl Geldkassette mit Cent-Münzen

Ein junges Pärchen ist in der Nacht auf Sonntag in Wien-Donaustadt festgenommen worden, nachdem sie die gläserne Eingangstür einer Bäckerei mit einem Stößel eingeschlagen und eine Geldkassette entwendet hatten. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, wurden die 19-Jährige und ihr 20-jähriger Begleiter gleich danach von Beamten der Polizeiinspektion Puchgasse angehalten. Der Stößel aus Metall und die Kassette, in der sich nur Cent-Münzen befanden, wurden sichergestellt.

Der 20-Jährige musste von Sanitätern der Rettung versorgt werden. Er dürfte sich beim Einschlagen der Scheibe geschnitten und dabei einige Blutstropfen im Lokal hinterlassen haben.