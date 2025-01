Heute, am 29. Jänner, findet die öffentliche Gedenkfeier statt. Viele sind am frühen Nachmittag zum Stephansdom gekommen, um sich von Schenk zu verabschieden.

Anfang Jänner ist der Wiener dann im Alter von 94 Jahren am oberösterreichischen Irrsee, wie das Theater in der Josefstadt bekannt gab, verstorben.

Manfred Schnabl (64) ist sogar extra aus dem Waldviertel angereist: „Er war einer der größten Künstler Österreichs und trotzdem so bescheiden. Wenn das Land so eine Persönlichkeit verliert, muss man die Gelegenheit wahrnehmen und sich gebührend verabschieden.“ Schenk habe ein „unglaubliches Gespür für Pointen“ gehabt und die Fähigkeit, sein Publikum mit jeglichen Programm zu fesseln, sagt Schnabl.

Im Inneren des Domes wird derweil überlegt, was man ins Kondolenzbuch schreiben will. Auch dort steht man in der Schlange. Aufgebahrt ist Otto Schenk in einem geschlossenen Sarg. Abschied nehmen darf man nur noch bis 14.20 Uhr.