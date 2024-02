Ottakring: Statt eines Supermarkts zog Moschee im Erdgeschoß ein

Eine von ihnen ist Josefine Königshofer. Seit vielen Jahren lebt sie in der Ottakringer Straße. Bei einem Lokalaugenschein am Dienstag zeigt sie das besagte Lokal im Erdgeschoß ihres Wohnhauses: Die Glasscheiben sind mit Folie verklebt. Was sich dahinter befindet, lässt sich nur erahnen. „Wir vermissen unseren Supermarkt. In der Nähe gibt es leider nicht mehr viele Lebensmittelgeschäfte“, sagt Königshofer.

"Haben eine sehr gute Hausgemeinschaft"

Auch Renate Domnanich ist eine der Wohnungseigentümerinnen und seit mehr als 30 Jahren in der Ottakringer Straße zu Hause. „Wir haben eine sehr gute Gemeinschaft im Haus und achten darauf, dass alles in Ordnung ist“, sagt sie. Das Lokal im Erdgeschoß sei jedenfalls als Geschäftslokal gewidmet – und nicht für die Nutzung durch einen Verein oder für religiöse Zwecke.