Oranger Radweg lässt Verkehrsexperten Rot sehen

Die Einrichtung des dritten Wiener Pop-up-Radweges (nach jenen in der Praterstraße sowie in der Wagramer Straße) sei „nicht nachvollziehbar“, meint ÖAMTC-Verkehrsexperte Matthias Nagler. „Zumal in den Parallelstraßen ohnehin drei Hauptradrouten verlaufen – in der Berggasse, der Maria-Theresien-Straße und am Ring. Dementsprechend niedrig ist die Auslastung des neuen Radfahrstreifens.“ Am ersten Tag nach der Einführung seien nur sieben Radfahrer innerhalb von einer halben Stunde gezählt worden.

Und auch beim KURIER-Lokalaugenschein am Donnerstagnachmittag bot sich ein ähnliches Bild. Während der motorisierte Verkehr auf den beiden verbliebenen Fahrstreifen flüssig stadteinwärts floss, nützten kaum Radfahrer den in kräftigem Orange gekennzeichneten Pop-up-Radweg. Innerhalb einer Viertelstunde waren es gerade einmal vier.