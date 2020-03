Opfer verprügelt und ausgeraubt: Polizei forscht Verdächtigen aus

Besonders brutal soll Mitte März ein 28-Jähriger gegen sein Opfer vorgegangen sein. Ursprünglich wurde die Polizei wegen eines Streits in ein Lokal in der Steinbauergasse in Wien-Meidling gerufen.

Dort stellte sich heraus, dass ein Verdächtiger von einem Gast Bargeld gefordert hatte. Als dieser es nicht gleich aushändigte, dürfte es zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen sein. Das Opfer wurde dabei durch Schläge und Tritte schwer verletzt.

Der mutmaßliche Täter flüchtete im Anschluss mit der Beute aus dem Lokal. Dank Videoauswertung konnte der 28-jährige Beschuldigte mittlerweile von der Polizei ausgeforscht werden. Er wurde angezeigt.

Festnahme nach versuchtem Raub

Am Montag wurde zudem ein 41-jähriger Mann festgenommen, da er kurz vor Filialschluss mit einer Schreckschusspistole einen Supermarkt in der Heinestraße in Wien-Leopoldstadt überfallen wollte. Ein Zeuge beobachtete den Mann und verständigte die Polizei.

Da der Zeuge den Mann sehr genau beschreiben und auch dessen Fluchtrichtung angeben konnte, gelang es der Polizei kurze Zeit später, den Verdächtigen anzuhalten. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 41-Jährige bereits in den Morgenstunden eine Tankstelle in der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt überfallen wollte.

Doch in beiden Vorfällen blieb es beim Versuch und der Mann flüchtete ohne Beute. Aktuell befindet er sich in Haft.