Wiener Polizei eskortierte eine Schwangere ins Spital

Die Besatzung der Funkstreife " Otto/3" der Wiener Polizei wurde am Samstag am Mariahilfer Gürtel von einem 36-jährigen Fahrzeuglenker angehalten und um Hilfe gebeten. Am Beifahrersitz des Mannes saß nämlich seine 32-jährige hochschwangere Freundin, bei der bereits heftige Wehen eingesetzt hatten.

"Aufgrund der offensichtlichen Dringlichkeit, rechtzeitig in ein Krankenhaus zu gelangen, forderten die Beamten den 36-Jährigen kurzerhand auf, dem Streifenwagen zu folgen", schildert Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Mit Blaulicht und Folgetonhorn eskortierten sie den nachfahrenden Pkw in das Krankenhaus Hietzing.

Eltern bedankten sich

Dort brachte die 32-Jährige nur fünf Minuten nach dem Eintreffen einen gesunden Sohn zur Welt. Die frisch gebackenen Eltern bedankten sich im Anschluss an die Geburt telefonisch bei Revierinspektor Kevin D., Inspektor Michael M. und Aspirant Florian A.