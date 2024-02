Opernball und die Demos dagegen: Polizei bereitet sich auf Einsätze vor

Drinnen wird getanzt, draußen wird demonstriert. Und die Polizei befindet sich irgendwo dazwischen.

Wie jedes Jahr wird der Opernball - und die damit verbundenen Demonstrationen - wieder kräftige Polizeipräsenz auf den Plan rufen. Das bestätigt auch die LPD Wien: "Dem Einsatz betreffend des Opernballs geht eine intensive Einsatzplanung voraus", sagt ein Sprecher. Rund 400 Polizisten werden im Einsatz sein.

Derzeit sei bei jeder größeren Veranstaltung ein erhöhtes Sicherheitsrisiko gegeben. Gezeigt hat sich das etwa in der Silvesternacht, als Anschlagspläne auf den Wiener Stephansdom bekannt wurden. Das Sicherheitsrisiko wurde "natürlich auch in der Einsatzplanung berücksichtigt", so der Sprecher.