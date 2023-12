Terror-Gefahr in Wien: Wie sicher ist Silvester?

Gerade einmal eine Woche ist es her, dass drei Terrorverdächtige in Wien in U-Haft genommen wurden. Sie sollen als Teil der Terrorgruppe "Islamischer Staat Provinz Khorasan (ISPK)" Anschlagspläne auf den Wiener Stephansdom, aber auch andere Örtlichkeiten, geschmiedet haben.

Am Freitag, um 11 Uhr, treten nun Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), der stellevertretende Direktor der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Michael Lohnegger, sowie Bundespolizeidirektor Michael Takacs vor die Presse.

Denn mit dem bevorstehenden Jahreswechsel stellt sich auch die Frage, wie hoch die Gefahr für weitere mögliche Terroranschläge ist?