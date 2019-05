OP-Protokolle: Prominenter Arzt darf nicht mehr operieren

Im Streit um angeblich gefälschte Operationsprotokolle am Wiener AKH haben sich die MedUni Wien und Chirurg Michael Gnant nun außergerichtlich geeinigt. Das teilte die Universität am Dienstag mit.

Im Zuge der Einigung vor dem Arbeits- und Sozialgericht wurde nun die Entlassung des international bekannten Brustkrebsspezialisten zurückgenommen.

Zudem bleibt er ordentlicher Professor. Da Gnant dafür verantwortlich sei, "dass er in OP-Protokollen als Hauptoperateur aufscheint, obwohl er nicht selbst operiert hat, und dass Patientinnen darüber im Unklaren gelassen wurden", sei eine weitere Tätigkeit des Chirurgen "in einer Leitungsfunktion an der Medizinischen Universität Wien" aber ausgeschlossen, heißt es in einer Aussendung.