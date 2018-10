Manipulierte OP-Protokolle: AKH-Arzt wurde gekündigt

Jener Arzt, der am Wiener Allgemeinen Krankenhaus (AKH) Operationsprotokolle falsch ausgefüllt haben soll, ist mit dienstrechtlichen Konsequenzen konfrontiert. Die Medizinische Universität Wien hat den Chirurgen inzwischen gekündigt, bestätigte ein MedUni-Sprecher am Freitag einen Vorabbericht der Presse. Vor einigen Tagen war der Arzt bereits dienstfrei gestellt worden.

In der Causa hat die Universität erst vor wenigen Tagen das Ergebnis einer eingesetzten Sonderkommission veröffentlicht. Demnach stehe bei der "weitaus überwiegenden Mehrzahl der untersuchten Operationen" fest, dass er nicht Operateur war, obwohl er in den OP-Protokollen als solcher eingetragen war. Die Missstände bestünden zumindest seit dem Jahr 2014. Laut Kommission wusste der Chirurg nicht nur davon, sondern ordnete falsche Eingaben sogar an.