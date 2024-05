Prozess um Onlyfans-Fotos: Krumme Geschäfte mit viel nackter Haut

Auch die junge Kärntnerin Julia S. wählte diesen Weg. In der Schweiz war sie im TV-Format „Der Bachelor“ zu sehen. Doch der erhoffte Geldregen blieb aus. Im Gegenteil: Unterm Strich blieben nichts als Scherereien übrig – und ein Gerichtsverfahren gegen ihren Kurzzeit-Partner.

Im Vorjahr lernte die 22-Jährige den Wiener kennen. Wenig später wurden die beiden Partner. Privat, wie geschäftlich. Der 31-Jährige übernahm auch das „Management“ der Freundin in den sozialen Medien. Fotoauswahl inklusive. Doch ein Monat später war die Liaison vorbei – und plötzlich waren Benutzerkonten gesperrt, Bilder verschwanden – und tauchten unter anderem auf Pornoseiten wieder auf.

Chat unter Männern

„Ich war der Mastermind“, erklärt der Wiener (vertreten von Anwalt Andreas Strobl) bei seinem Prozess am Montag im Landesgericht für Strafsachen in Wien. „Auf Onlyfans habe ich mich als sie ausgegeben und mit Männern gechattet. So ist mehr Umsatz reingekommen.“ Statt ein paar Hundert Dollar seien es plötzlich Tausende gewesen, erzählt er. Zu einer Zeit, als Julia S. alias „Juicy Julsie“ auch beim TV-Bachelor auftrat.