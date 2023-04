„Sport ist eine komplizierte Sache“, weiß Alexandra Ianculescu. Die 31-Jährige war 20 Jahre lang Eisschnellläuferin und schaffte es bis zu den Winterspielen in Pyeongchang 2018. Doch ihren Traum von Olympia will die in Rumänien geborene Kanadierin noch nicht ausgeträumt haben. Jetzt will sie es zu den Sommerspielen nach Paris schaffen.