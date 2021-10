"Unzensiert": Wiener Museen werben jetzt auf Erotik-Plattform

Das Phänomen, dass Social-Media-Plattformen mit ihren Reinheitsgeboten oft daneben greifen, ist nicht neu: Antike Statuen, weltbekannte historische Aktgemälde und andere sonst bildungsbürgerlich akzeptioerte Inhalte wurden schon mit Pornografie in einen Topf geworfen - und von Seiten wie Facebook oder Instagram verbannt. Auch die Venus von Willendorf, die prähistorische Preziose des Naturhistorischen Museums (NHM) in Wien, war 2018 davon betroffen.

Der Wiener Tourismusverband trat jetzt die Flucht nach vorne an- und richtete auf der Plattform OnlyFans einen eigenen Kanal ein, um "18+"-Inhalte gefahrlos anzeigen zu können. Darunter etwa Werke von Amedeo Modigliani, die in der Albertina derzeit ausgesetellt sind, oder die Blätter von Egon Schiele aus dem Leopold Museum. Auch das Kunsthistorische Museum, das derzeit in seiner Tizian-Schau ebenfalls viel nackte Haut zeigt, ist auf dem Kanal vertreten; ebenso das NHM mit der Venus von Willendorf.