ÖVP Wien: Markus Wölbitsch nun offiziell neuer Klubchef

Nach der Wahl standen auch bei der Wiener ÖVP einige personelle Entscheidungen an. Am Freitag wurden diese von den türkisen Gremien offiziell abgesegnet - und zwar einstimmig: Markus Wölbitsch führt als Klubobmann den Rathausklub, Bernadette Arnoldner und Isabelle Jungnickel übernehmen die Funktionen der nichtamtsführenden Stadträtinnen. Elisabeth Olischar wurde zur 3. Gemeinderatsvorsitzenden und Manfred Juraczka zum 3. Landtagspräsidenten gewählt.

Große Zuwächse

„Wir haben am 11. Oktober mit über 20 Prozent das beste Ergebnis seit 33 Jahren für die ÖVP Wien erreicht, unseren Stimmenanteil mehr als verdoppelt, die Zahl der Mandate von 7 auf 22 mehr als verdreifacht und den meisten zusätzlichen Zuspruch aller Parteien erhalten“, sagt Landerparteichef Gernot Blümel. „Das ist eine neue Stärke und ein klarer Auftrag, türkise Politik und türkise Grundprinzipien für unsere Stadt einzubringen.“

Die Ziele für die kommenden fünf Jahre Oppositionspolitik formuliert Blümel so: „Für eine bessere Integrationspolitik in Wien, mehr Gerechtigkeit für die Leistungsträger, eine Entlastung der Unternehmen und der Menschen in der Stadt sowie mehr Kontrolle und Transparenz.“