Nach interner Kritik: Wiener ÖVP ruft zu Rundem Tisch

Es ist ein Problem, das man üblicherweise von den Grünen kennt – diesmal trifft es die Wiener ÖVP: Die sogenannte Basis, also die Funktionäre in den Bezirken, entfremden sich immer mehr von der eigenen Führungsspitze.

Der Grund: Nicht nur im Wahlkampf, sondern vor allem in der Zeit danach dürfte in der Parteizentrale in der Lichtenfelsgasse so mancher Management-Fehler passiert sein. Jetzt will die Führungsspitze gegensteuern.

Einer der zentralen Vorwürfe, mit denen man sich herumschlagen muss: Die Landespartei sei „führungslos“. Parteichef Gernot Blümel habe sich nach geschlagener Wahl sofort wieder in Richtung Finanzministerium verabschiedet – und zeige kaum noch Interesse an der Zukunft „seiner“ Landespartei.

Seine Statthalter in Wien, Markus Wölbitsch und Bernadette Arnoldner, kämen mit der Organisation der türkisen Zukunft nur schwer zurecht.

Die Geschichten, die langgediente ÖVP-Politiker erzählen, gleichen einander in wesentlichen Punkten: Die Landesspitze agiere „überheblich“, ist da zu hören. Es fehle an „Handschlagqualität“ und an einem „menschlichen Umgang miteinander“. Und an „geregelter Kommunikation“ mangle es überhaupt.

Rangelei um Mandate und Ämter

Aufgebrochen ist der Konflikt zuletzt, als sich der türkise Klub im Gemeinderat konstituieren sollte. Denn obwohl die Wiener ÖVP nach ihrem Wahlerfolg (ein veritables Plus und nunmehr 20 Prozent der Wählerstimmen) mehr Posten und Ämter zu vergeben hat, wird gerangelt.

Zuerst eskalierte der Streit zwischen den Bezirken Neubau, Josefstadt und Alsergrund – der KURIER hat berichtet: Die Spitzenkandidaten der drei Bezirke, die gemeinsam in dem Wahlkreis „Innen West“ antraten, hatten eine interne Nebenabsprache getroffen. Inhalt: Nicht der formal Listenerste, sondern der Kandidat mit den meisten Vorzugsstimmen solle das Grundmandat im Wahlkreis und damit den Sitz im Gemeinderat erhalten.