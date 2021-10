Österreich als Drehort  für Bollywood-Blockbuster

Nach den Dreharbeiten im Mai für eine Amazon-Serie mit Kult-Agent „Jack Ryan“, wurde Wien schon wieder zu einer Kulisse. Auch in Salzburg wurde diesmal gedreht.

Die Dreharbeiten zur Bollywood-Produktion „Tiger 3“, ein Action Film, fanden bereits Ende September statt. Die Hauptdarsteller sind bekannte Bollywood-Stars. Allein auf Instagram haben Salman Khan und Katrina Kaif 100 Millionen Follower.

„Vier Tage haben sie in Wien gedreht. Sie waren beim Naturhistorischen Museum, auf der Freyung, im Hotel Imperial und im Türkenschanzpark“, erzählt Marijana Stoisits, Geschäftsführerin der Vienna Film Commission. Davor war die Crew mit 350 Mitarbeitern in Salzburg unterwegs. „In Österreich hat die Produktion knapp zwei Millionen Euro ausgegeben“, sagt Stoisits. Schon 2016 wurde in Wien der Film „Die Sehnsucht meines Herzens“ gedreht.