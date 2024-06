Objektschutz: Ausbildung ab Juni startet mit 23 statt 60 Polizeischülern

Mit der reinen Ausbildung der Objektschutzpolizei kann jedoch nicht in den regulären Exekutivdienst gewechselt werden. Das Auswahlverfahren für die Objektschutz-Truppe ist dasselbe Testverfahren wie für den regulären Polizeidienst, beinhaltet aber andere Leistungsparameter .

In der ersten Ausschreibungsphase hätten sich insgesamt 233 Personen für die Objektschutzpolizei beworben. Die Ausbildung dauert sechs Monate und umfasst unter anderem Bereiche wie Verkehrssrecht , Notwehr , Eigensicherung oder den Umgang mit Waffen .

"Wenn eine Person aus der Objektschutzpolizei in den regulären Exekutivdienst wechseln möchte, dann muss sie im Rahmen des Auswahlverfahrens die entsprechenden Anforderungen erfüllen. Wenn diese im Rahmen der Aufnahme zur Objektschutzpolizei noch nicht erreicht wurden, kann das Auswahlverfahren noch einmal durchlaufen werden", sagte dazu Kerstin Mitterhuber, Sprecherin des BMI.

Für die Ausbildung angemeldet haben sich laut BMI auch Personen, die an den Anforderungen für den regulären Exekutivdienst gescheitert sind. "Es haben sich Personen beworben, die in der Vergangenheit eine aufrechte Bewerbung für den regulären Exekutivdienst nicht weiterverfolgt haben bzw. solche, welche die Anforderungen für den Bereich des regulären Exekutivdienstes nicht zur Gänze erfüllt haben, aber für die Tätigkeit der Objektschutzpolizei geeignet sind", heißt es in der Anfragebeantwortung weiter.